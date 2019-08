Le président d’Israël Beiteinou a fait oeuvre de clarification en signant un accord avec Bleu-Blanc sur la question des « voix supplémentaires ». Ce système en vigueur depuis longtemps permet à deux partis de conclure un accord avant les élections, selon lequel les voix obtenues par chacun s’ajouteront, et c’est en fonction du total que sera fixé le nombre de mandats qui sera ensuite réparti entre les deux formations de manière proportionnelle à leur score. Ce système permet de ne pas perdre les voix supplémentaires obtenues par chaque parti mais qui ne suffisaient pas pour obtenir un mandat entier.

Lors des dernières élections, Avigdor Lieberman avait signé cet accord avec…la Nouvelle Droite!

A Israël Beiteinou on justifie cette décision « étrange » en soulignant qu’il ne s’agit que d’une « procédure technique ». Le parti a repoussé par avance les réactions prévisibles de la droite en indiquant: « Ceux qui ont capitulé face au Hamas et lui paient des rançons, ainsi que ceux qui se taisent face à la disparition de la dissuasion israélienne n’ont plus le droit de parler au nom de la droite et ne font plus partie du Camp national »!

La réaction du Likoud a été très rapide: « Les masques sont définitivement tombés. Lieberman a signé un accord avec Lapid et Gantz après qu’il ait publiquement déclaré qu’il soutiendra Gantz et Lapid pour former le futur gouvernement. Celui qui veut Binyamin Netanyahou comme Premier ministre doit impérativement voter Likoud! »

Le député Micky Zohar a averti sur son compte Twitter: « Quiconque donne une voix à Avigdor Lieberman donne une voix à un gouvernement Gantz-Lapid ».

De l’autre côté de l’éventail politique, les critiques sont également acerbes. Mais c’est contre la liste Bleu-Blanc que le partir d’extrême gauche décoche ses flèches: « Cet accord donne la notre finale à la désintégration de Bleu-Blanc, non seulement vis-à-vis de l’extérieur mais aussi sur le plan des valeurs: le transfert, la corruption, la haine des Arabes et des homosexuels. C’est l’homme que Bleu-Blanc a choisi comme associé naturel. Bleu-Blanc a levé le drapeau blanc ».

