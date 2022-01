Le Commissariat aux Plaintes du Public contre les juges rabbiniques, présidé par le juge Ouri Shoham, a rejeté la plainte déposée par le ministre Avigdor Lieberman contre le Grand rabbin d’Israël rav David Lau. Le ministre des Finances demandait le limogeage du rav Lau pour « chantage exercé contre le dispositif de conversions en Israël ». Au mois de décembre, le rav Lau avait annoncé qu’il n’apposerait pas sa signature au bas des certificats de conversions au judaïsme qui seraient établis dans le cadre de la réforme préparée par le ministre des Cultes Matan Kahana.

Le député Yaakov Asher (Yahadout Hatorah) a réagi : « Toute personne un peu sensée comprend qu’un Grand rabbin d’Israël peut et doit donner son avis sans crainte sur toute question qui se trouve sous sa responsabilité halakh’ique. Cette plainte effrontée de Lieberman contre le Grand rabbin d’Israël rav David Lau témoigne d’une grande arrogance et d’une grossièreté de la part de Lieberman ». Son collègue de parti Ouri Maklev a déclaré : « Chez Avigdor Lieberman, les menaces, l’incitation et la division sont une culture, une manière de vivre. Il est bon que le Commissariat aux plaintes ait rejeté sa demande. Nous continuerons à soutenir les Grands rabbins avec responsabilité dans l’exercice de leurs fonctions ».

