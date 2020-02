Lors d’une interview, l’ancien ministre de la Défense a continué à narguer depuis sa position « d’arbitre » entre les deux blocs. Il a assuré qu’ils n’y aura pas de quatrième élection et a une nouvelle fois affirmé que « la clé du prochain gouvernement est dans sa poche » rajoutant qu’il sait déjà comment ce gouvernement sera formé. A ce propos, Avigdor Lieberman a affirmé que « l’ère Netanyahou est désormais révolue et que même les orthodoxes le savent », confirmant que sa posture depuis une année est basée sur sa haine personnelle envers le Premier ministre plutôt que sur les intérêts de l’Etat d’Israël.

Il a accusé le Premier ministre « d’utiliser le Plan Trump comme outil politique lors de sa campagne électorale ».

Avec démagagogie, le président d’Israël Beiteinou a indiqué qu’après les élections, le prochain gouvernement « donnera de l’argent pour l’éducation et les soldats au lieu de le donner aux yeshivot et aux réfractaires du service militaire ».

Le Likoud a réagi: « Il est maintenant clair que Lieberman a choisi Nisenkorn et Gantz et se joindra à un gouvernement qui dépendra de la Histadrout et de la Liste arabe unifiée ».

Du côté de Yahadout Hatorah on a également réagi: « A cause de sa haine obsessionnelle pour Binyamin Netanyahou, cet individu délirant a paralysé tout le pays durant une année et provoqué des élections supeflues et coûteuses sur le compte des contribuables. Contrairement à lui, Yahadout Hatorah zigzague pas et affirme constamment son soutien à Binyamin Netanyahou. Lieberman aura été le politicien qui aura le plus échoué durant ce vingt dernières années. Et ce soir, il continue à inciter sur les plateaux de télévision contre les orthodoxes, le Likoud, les Arabes et qui encore…Les citoyens du pays doivent savoir qu’en mettant un bulletin Liebreman dans l’urne ils entraîneront des quatrième élections et augmenteront la haine et la division dans la population ».

