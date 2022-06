Ce sont des jours sans fin qui se déroulent à la Knesset cette semaine. Aujourd’hui, doit être votée la dissolution du parlement après que l’opposition et la coalition ont réussi à trouver un terrain d’entente hier.

Le répit aura été de courte durée, maintenant c’est Avigdor Liberman qui menace de ne pas voter. Il conditionne le vote de son parti en faveur de la dissolution à celui de la loi sur le métro.

Cette loi doit permettre de faire avancer le projet attendu de métro dans le centre du pays, mais la coalition ne peut pas la voter sans l’aide de l’opposition. Celle-ci n’est pas prête à accorder une victoire au gouvernement sortant sans obtenir une contrepartie. Elle a donc demandé à ce que la date des élections soit fixée au 25 octobre et non au 1er novembre comme le veut la coalition et en échange, elle votera pour la loi sur le métro.

Face à l’entêtement de l’opposition, Israël Beitenou a décidé de montrer les muscles et menace donc de s’opposer à la dissolution de la Knesset. La députée Yulia Malinovsky a déclaré: »Nous allons nous battre et ce sera l’intifada à la Knesset jusqu’à ce que la loi sur le métro soit votée. Nous utiliserons tous les moyens parlementaires qui sont à notre disposition ».

La loi sur la dissolution de la Knesset est, malgré tout, passée en première lecture avec 74 voix pour et les 5 voix d’Israël Beitenou contre. Elle doit maintenant passer en deuxième et troisième lectures.

Pendant ce temps, on apprend qu’Idit Silman et Nir Orbach sont de plus en plus proches d’entrer au Likoud qui devrait leur réserver à chacun une place sur sa liste aux prochaines élections.