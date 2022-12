Le ministre sortant des Finances, Avigdor Liberman, a envoyé hier (mercredi), une lettre à plus de 40 organisations juives américaines pour leur demander leur aide dans la lutte contre le changement de la clause du petit-fils dans la loi du Retour. C’est ce qu’a rapporté le journaliste Tzvika Klein, spécialiste des relations avec la Diaspora pour le Jerusalem Post.

« Introduire une approche fondamentaliste du rôle de la religion au sein de l’État est dangereux et totalement effrayrant. Il s’agit d’un appel urgent à unir nos forces et à nous unir pour sauvegarder la loi du retour en Israël – le ‘socle du sionisme’ », a écrit Liberman dans une lettre, citant William Daroff, le PDG de la Conférence des présidents des principales organisations juives américaines.

Il a déclaré que la loi israélienne « est confrontée et menacée par certaines forces politiques qui cherchent à la modifier sous le faux prétexte de maintenir Israël en tant qu’État juif » et que l’objectif de ces politiciens est « d’abroger la « clause du petit-fils » de la loi et de révoquer le droit de faire l’aliya pour ceux qui ne se sont pas convertis sous l’autorité du grand rabbinat d’Israël ».

Liberman affirme que les petits-enfants de Juifs aujourd’hui, qui ne sont donc pas forcément juifs eux-mêmes, montrent une motivation importante à rejoindre le »collectif juif » et dans une mesure beaucoup plus grande que leurs aînés. Pour lui, modifier la loi du retour entrainera un détachement de ces personnes du peuple juif, d’Israël et des organisations juives. Par ailleurs, il prédit d’importants changements dans les relations entre la religion et l’Etat en Israël si jamais la clause du petit-fils venait à être supprimée, changements contre lesquels il met en garde.

Liberman utilise l’argument fallacieux de la séparation hommes / femmes dans l’espace public en prétendant que c’est ce qu’exigent les partis orthodoxes de la future coalition et en insistant sur le fait que ces derniers veulent que les règles qui prévalent dans l’espace public soient dictées par la Torah. Il cite l’exemple du Kotel et des querelles autour des prières réformistes sur place et estime: »Il existe un lien direct entre ces mesures envisagées et la volonté de saper tout espoir d’un judaïsme plus tolérant envers le monde juif au sens large ».

Le chef d’Israël Beitenou déclarent clairement aux Juifs américains que le futur gouvernement va détruire les relations entre Israël et la Diaspora et les incitent à agir contre lui.

En dehors de la quarantaine d’organisations juives, cette lettre a également été adressée à des sénateurs juifs américains.