En ouverture de la réunion de sa faction parlementaire, le député et chef du parti Israël Beitenou, Avigdor Liberman, a évoqué le résultat des élections législatives françaises.

”La victoire d’un parti de gauche radical en France, c’est un pas significatif franchi dans la haine d’Israël et l’antisémitisme. Jean-Luc Mélenchon, le leader du parti, est connu pour ses nombreuses déclarations contre les Juifs et contre l’Etat d’Israël, ses propos sont de l’antisémitisme pur”.

Puis s’adressant aux Juifs de France, Liberman a déclaré: ”J’appelle les Juifs de France à quitter la France et à faire leur alya. Vous n’avez plus le temps!”.

Pour finir, il a souligné: ”Lorsque l’on regarde l’ambiance dans le monde, sur les campus et partout, toutes les manifestations contre Israël, le soutien au Hamas, c’est quelque chose que nous n’avions pas vu depuis des années. Mais que le leitmotiv de tout un parti soit l’antisémitisme et la haine d’Israël, ça ne s’était jamais vu. Je me tourne à nouveau vers les Juifs de France pour qu’ils montent en Israël”.