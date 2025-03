Avigdor Liberman, le chef du parti Israël Beitenou, a affirmé ce matin sur les ondes de 103FM qu’il serait candidat au poste de Premier ministre.

»J’ai l’intention de me présenter au poste de Premier ministre », a-t-il déclaré, »Le Premier ministre Netanyahou est surtout préoccupé par sa survie politique, avant le sort des otages, avant la guerre. Il sait qu’à partir du moment où il aura ramené tous les otages et signé un accord, il n’a plus de gouvernement. C’est la seule chose qui l’intéresse. Tout le reste ce ne sont que des moyens pour y parvenir. Pour lui, avant tout, il faut tout faire pour avoir le calme au sein de sa coalition, c’est le prix qu’il est prêt à payer ».

Interrogé sur la place de Gadi Eizenkott qui gagne en popularité ces derniers mois, Liberman a répondu: »Je respecte beaucoup Eizenkott, mais ce n’est pas ma vision, nous sommes tout à fait différents. Aussi bien sur le plan sécuritaire que sociétal, et encore plus avec Lapid et Gantz. Je pense que c’est tout à fait légitime. Je me présenterai sur ma vision du monde ».