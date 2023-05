Les noms des deux victimes juives de l’attentat survenu à Djerba, devant la synagogue de la Ghriba, cette nuit, ont été autorisés à la publication.

Il s’agit de deux cousins, Aviel et Ben Haddad. Aviel était citoyen israélien et vivait en Tunisie, Ben était français.

Quelques instants avant l’attentat qui lui a coûté la vie, Aviel avait posté sur FaceBook une vidéo des festivités de Lag Baomer à l’intérieur de la synagogue.

Les deux cousins ont été assassinés par le terroriste alors qu’ils étaient sur le parking de la synagogue. Le terroriste a été éliminé par la police tunisienne avant de pouvoir aller plus loin. Il a également assassiné deux hommes des forces de l’ordre. Il était lui-même un ancien policier.

Les deux cousins devraient être enterrés en Israël. Le ministère israélien des Affaires étrangères est en contact avec leurs familles ainsi qu’avec les nombreux Israéliens qui se trouvaient cette nuit dans la synagogue de la Ghriba.

Le ministre de l’Alya et de l’Intégation, Ofir Sofer, a réagi: »Il s’agit d’un événement tragique. Nous suivons de près les évolutions. Je présente mes condoléances aux familles des victimes et envoie tout mon soutien à nos frères de la communauté juive ».

Le ministre des Finances, Betsalel Smotrich, a tweeté: »Les tirs sur l’antique synagogue de Djerba, à l’heure où des centaines de Juifs célébraient la hiloula de Rabbi Shimon Bar Yohaï est un rappel supplémentaire de la nécessité absolue de lutter d’une main de fer contre le terrorisme dans le monde entier. Je partage la douleur des familles et tiens à renforcer la communauté juive de Djerba. Je fais confiance aux autorités pour agir rapidement afin de restaurer la sécurité de la communauté et de ses visiteurs ».

Le député Arié Dehry s’est dit »choqué de l’assassinat de Juifs saints qui étaient venus célébrer la hiloula de Rabbi Shimon Bar Yohaï à la synagogue de la Ghriba. L’Etat d’Israël doit agir auprès des autorités tunisiennes et dans le monde entier pour s’assurer de la sécurité des fidèles dans les synagogues et de tous les Juifs. Je veux témoigner mon soutien à la communauté juive de Djerba, je partage la douleur des familles des victimes et je prie pour la guérison des blessés. Notre coeur est avec vous ».