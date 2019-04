L’ancien patron de la Histadrout et n°5 de la liste Bleu-Blanc a été volontairement placé hors des projecteurs par les dirigeants du parti durant toute la campagne, et pour cause: il prône une politique économique qui dissuaderait de nombreux électeurs de porter leur suffrages sur le parti de Benny Gantz. Mais son ralliement à l’ancien chef d’Etat-major n’a pas pu se faire sans une promesse alléchante, notamment le poste des Finances.

Dimanche il s’est exprimé en ce sens: « Je suis apte à être ministre des Finances mais je ne veux pas que le débat principal se porte sur ma personne. Je suis venu pour aider Benny Gantz à l’emporter. Mais je ferai partie du prochain gouvernement à un poste-clé ».

Photo Flash 90