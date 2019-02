Défection de taille pour le Parti travailliste: Avi Nisenkorn, membre du parti et président de la Histadrout a démissionné pour rejoindre le parti ‘Hossen LeIsraël de Benny Gantz. Ce dernier a salué l’arrivée de cette nouvelle recrue: “Avi Nisenkorn est un atout de poids dans la voie de la victoire et du changement des priorités nationales. Sa venue est un acte central dans la transformation de notre parti en représentant des classes moyennes qui font face à la chèreté des prix, aux longues files dans les hôpitaux et aux prix exorbitants du logement”.

Avi Nisenkorn a accepté de quitter le parti travailliste en échange d’une place éligible sur la liste de ‘Hossen LeIsraël. Il a déclaré: “C’est le coeur lourd que je quitte la Histadrout (…) L’Etat d’Israël se trouve à une croisée des chemins critique. Les élections de 2019 sont cruciales et je ne pouvais rester indifférent. Benny Gantz doit devenir le prochain Premier ministre d’Israël et il sera un excellent chef de gouvernement. Il mettra la sécurité en tête des priorités, amènera une autre forme de leadership qui rassemblera les Israéliens. De mon côté, je ménerai le combat social avec détermination et en priorité pour la réduction des disparités sociales comme je l’ai fait à la tête de la Histadrout…”.

Le Likoud a réagi par la voix du ministre Ofir Akounis: “Le ralliement d’Avi Nisenkorn à Benny Gantz est une preuve supplémentaire que le parti ‘Hossen LeIsraël est résolument à gauche, pas seulement sur le plan politique mais aussi économique et social”.

Parallèlement, Binyamin Netanyahou poursuit ses attaques contre l’ancien chef d’Etat-major. Dans un tweet, le Premier ministre rappelle que Benny Gantz avait soutenu l’accord nucléaire signé entre les grandes puissances et l’Iran. “Gantz est une gauche faible face à une droite forte”, dit la fin du message.

Photo Flash 90