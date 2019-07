Avi Nisenkorn, n°5 de la Liste Bleu-Blanc et président du groupe à la Knesset a déclaré qu’il n’est pas question de faire alliance avec Ehoud Barak et son parti en vue des élections. « Nous resterons dans notre configuration actuelle » a dit l’ancien président de la Histadrout, qui a critiqué le retour en politique d’Ehoud Barak: « Je ne vois pas en quoi son arrivée a apporté quoi que ce soit à la vie politique. Ce qu’il faut, c’est faire passer des voix de l’autre camp vers le nôtre. Et il ne le fait pas ». Effectivement, tous les sondages effectués depuis l’annonce d’Ehoud Barak montrent que les 4 ou 5 mandats qui lui sont crédités proviennent de partis de gauche.

Sur cette question, le nouveau président du Parti travailliste, Amir Peretz, se dit persuadé de pouvoir « débaucher » des voix du centre-droit afin de faire basculer l’équilibre des blocs. Il critique la manière dont de nombreux dirigeants de gauche parlent avec condescendance et arrogance des électeurs de droite tout en voulant qu’ils leur accordent leurs voix. Peretz prétend avoir de bonnes relations avec des électeurs et responsables de droite malgré leurs différences idéologiques.

L’unité à droite n’est pas pour demain

A droite, on est encore loin de l’unité. Après le « divorce » entre l’Union de la Droite et Otsma Yehoudit, il semble que la Nouvelle Droite de Naftali Benett et Zehout de Moshé Feiglin ne concluront pas d’alliance à moins d’une surprise. Malgré plusieurs rencontres entre eux, Naftali Benett n’a pas répondu à la demande de Moshé Feiglin quant à des primaires ouvertes pour décider qui mènerait une liste d’union.

Quant à Ayelet Shaked, elle a promis qu’elle annoncera sa décision après son retour de vacances en Amérique du Nord. Toutes les options sont ouvertes concernant l’ancienne ministre de la Justice: réintégrer Habayit Hayehoudi, mener une liste commune de partis de droite, revenir à la Nouvelle Droite avec Naftali Benett ou même réintégrer le Likoud. Sachant qu’elle est un atout pour toute liste dont elle fera partie, Ayelet Shaked laisse planer le suspense. Mais tout ne dépend pas d’elle, car si dans chaque parti on aimerait voir apparaître son nom, aucun dirigeant ne semble prêt pour l’instant à la voir passer devant lui.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90