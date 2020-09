Le ministre de la Justice est pratiquement aujourd’hui le chef de l’opposition au sein-même du gouvernement. Jeudi soir il a attaqué le Premier ministre après sa conférence de presse, l’accusant de s’être « acharné » contre les manifestants ant-Netanyahou, ce qui est d’ailleurs totalement faux.

Lors des questions, l’un des journalistes a abordé ce sujet qui n’avait pas du tout été évoquée par le Premier ministre. Ce dernier a été clair : « J’entends des choses délirantes, comme quoi j’auris décidé du confinement dans le seul but de faire cesser ces manifestation contre moi ! C’est ridicule ! Il faut imposer le confinement parce que c’est ce qu’il faut faire poure sauver des vies, pour réduire les rassemblements humains afin que la courbe de propagation se stabilise, puis inverse, afin que nous puissions envisager une sortie de crise. Je vais vous dire plus : sur le plan politique, ces manifestations anarchistes non seulement ne me portent pas atteinte mais elle sont mêmes avantageuses pour moi, car la population, même parmi ceux qui ne sont pas dans notre camp, qui voit ce qui s’y déroule et en est dégoûtée. Par contre, si elles ne me portent pas atteinte, elles portent atteint à la confiance de la population qui se dit ‘si eux peuvent se rassembler, pourquoi pas nous’ (…) ces manifestations n’en ont cure de tous les autres citoyens auxquels ont demande de respecter une stricte discipline. Ce sont des destructeurs de discipline ! (…) C’est un phénomène unique à Israël avec un tel spectacle, une telle ampleur et un tel soutien (politique et médiatique), vu dans aucun autre pays. J’espère que cela aussi entrera dans des proportions normales. »

Avi Nisenkorn a vertement attaqué le Premier ministre : « Il est honteux de voir que ce soir également, le Premier ministre continue à inciter contre les manifestants. Bleu-Blanc adopte une ligne responsable de solidarité sociale alors que Netanyahou continue à diviser pour ses besoins politiques (sic). Tous sont responsables sauf lui. Les manifestants ne sont pas responsables de la pandémie et ils pourront continuer à exercer leur droit démocratique sans limite dès la fin du confinement total ».

Les réactions n’ont pas tardé après cette nouvelle attaque de ce membre du gouvernement envers le Premier ministre :

Chlomo Karhi (Likoud) : « Nisenkorn ! Retournez à la maison ! Vous trahissez les citoyens d’Israël au profit d’un groupuscule d’excentriques qui ont la démocratie en bouche tout en la détruisant de leurs mains. Il y a eu 59 morts dans la seule journée de jeudi ! Qu’en est-il du droit des citoyens à la vie ? Êtes-vous devenus fous…? ».

Ariel Kallner (Likoud) : « Le rôle réel de Benny Gantz dans Bleu-Blanc est d’être le président d’un parti de remplacement. Le vrai chef est Nisenkorn. C’est lui qui tire les ficelles et la marionnette Gantz bouge en fonction…. »

Photo Yonatan Sindel / Flash 90