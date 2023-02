Avi Maoz (Noam) avait été nommé vice-ministre au sein du bureau du Premier ministre. Il désire redevenir simple député tout en faisant toujours partie de la coalition.

Pour justifier sa démission, Maoz explique dans la lettre qu’il adresse à Binyamin Netanyahou, qu’il ne peut pas rester à ce poste face au manque de volonté d’honorer les accords de coalition concernant la mise en place d’une autorité de l’identité juive nationale. Il avance aussi le fait qu’il n’ait pas réussi à faire annuler les mentions de »parent 1 » et »parent 2 » sur les formulaires officiels ou encore à faire annuler l’accord du Kotel avec les mouvements réformistes.

Il précise qu’il continuera à faire partie de la coalition et qu’il soutiendra les démarches dont celle »tellement importante de rééquilibrage des pouvoirs entre l’autorité législative et l’autorité judiciaire ».

Lorsqu’il avait été nommé vice-ministre, l’opposition avait dénoncé l’introduction d’un »élément extrémiste », qui allait changer la vie des citoyens israéliens en imposant une vision fanatique de la religion.

Ce qui a inspiré la réflexion suivante au journaliste Amit Segal: »Ceux qui vivaient en Israël, il y a deux mois, avaient le sentiment qu’Avi Maoz était le véritable premier ministre et qu’il allait bientôt décider ce que chaque enfant en Israël apprendrait: la guémara de force et l’homophobie. Ce soir, il démissionne parce qu’il n’a pas assez d’influence. Je me demande ce que l’on dira dans deux mois sur la puissance de la panique actuelle par rapport au sujet judicaire ».