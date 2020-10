Gideon Sha’har, l’une des icones des manifestations anti-Netanyahou se bat aujourd’hui la coulpe. Celui qui est allé jusqu’é qualifier les policiers de « nazis » se retourne aujourd’hui contre les organisateurs des manifestations : « J’ai commis une erreur, j’étais aveugle, les activistes de ces manifestations sont des corrompus et des voleurs. Ils prennent l’argent pour eux et mentent à la population »!

De quoi s’agit-il ? Tout simplement d’un phénomène qui se confirme alors qu’il est nié par les organisateurs : ces manifestations sont bel et bien financées, du moins dans leur grande majorité. Gideon Sha’har poursuit « Ils m’ont promis 10.000 shekels par mois pour mon action ici, mais le temps passe et je ne vois toujours pas la couleur de l’argent! Ils m’on mené en bateau avec des arguments bidon, mais les mois passent, et rien. J’ai commencé à me révolter, je vois des sommes colossales d’argent passer de main en main, mais moi je ne vois rien. Ils louent des appartements sur place, des voitures et des hôtels, mais ce n’est que pour leur copains ».

Très déçu, il confie : « Quiconque ne s’aligne pas sur la ligne qu’exigent les leaders de ces manifestations subit des attaques et il est menacé d’être chassé ». Mais il va plus loin : « Le fait que sois d’origine orientale a un poids dans leur attitude envers moi », ce qui semble confirmer que ce mouvement de manifestations est essentiellement le fait d’une ancienne élite ashkénaze laïque de gauche qui sent que son hégémonie lui échappe.

Le général (rés.) Amir Haskel, l’un des meneurs des manifestations et qui s’est « distingué » récemment par ses réflexions condescendantes et racistes envers des policiers d’origine éthiopienne a nié avoir promis un quelconque salaire à Gideon Sha’har. Il a par contre refusé de répondre sur la question de locations de chambres, appartements, hôtels et voitures. Ce qui est une réponse en soi.

Cet épisode confirme ce que disait lundi le Premier ministre Binyamin Netanyahou lors de la séance du Likoud : « Je n’ai jamais vu de manifestations spontanées aussi bien organisées »…

"אני זוכר את הסכום שהוא נקב בו: עשר אלף שקל!"

גדעון שחר הוא אחד הפעילים הבולטים והוותיקים במאהל המחאה נגד נתניהו. לטענתו הגיע בגלל אידיאולוגיה, ונשאר בגלל הכסף.

לכתבה המלאה – https://t.co/oJGWacMSZC pic.twitter.com/dSvPV15KiC — ערוץ 20 (@arutz20) October 12, 2020

Photo