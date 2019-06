Le président de la liste Bleu Blanc a effectué une visite dans le Néguev occidental auprès des populations touchées par le terrorisme incendiaire et s’est notamment entretenu avec des agriculteurs. Il a émis des critiques envers la politique menée par le Premier ministre Binyamin Netanyahou et particulièrement concernant l’accord d’accalmie conclu vendredi alors que les ballons incendiaires continuent à être lancés.

Mais dans des échanges à bâtons rompus avec des habitants de la région, l’ancien chef d’Etat-major a pour la première fois évoqué la situation au sein de son parti, notamment à sa tête, avec les frictions de plus en plus visibles notamment entre Moshé Yaalon et Yaïr Lapid.

Il a avoué qu’il ne se passe pas une journée sans qu’il n’y ait des discussions animées et des divergences entre les dirigeants quant à la politique à suivre. Il a expliqué que cette situation n’est pas facile et qu’il s’agissait d’une « tâche ardue ». Gantz a attribué cela au fait que « le parti avait été créé très rapidement » et « qu’il était composé de personnes venues d’horizons politiques différents ». Benny Gantz a pris pour exemple Moshé Yaalon, n°3 du parti, qui dirige un parti de centre droit, Telem, et Alon Schuster, ancien président du conseil régional Shaar Hanéguev, qui est un homme de gauche. Et ce n’est pas le seul exemple dans cette liste. Il a tout même espéré que la liste Bleu Blanc restera unie pour les élections.

Benny Gantz a simplement omis de rappeler la cause principale de ce patchwork politique: le seul ciment qui unit les membres de ce parti est la volonté commune de voir Binyamin Netanyahou perdre le pouvoir.

