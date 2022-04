Le journaliste Attila Shomfalbi (Ynet) farouche critique de l’ancien Premier ministre Binyamin Netanyahou a reconnu que ce dernier avait eu raison dans l’attitude qu’il avait adoptée envers la Jordanie et le roi Abdallah II. Après les nombreuses déclarations incendiaires anti-israéliennes de dirigeants jordaniens – Abdallah II inclus – le journaliste a avoué que Binyamin Netanyahou avait vu juste et que le trio Benett-Lapid-Gantz a perdu du temps à courtiser le souverain hachémite : « Après tous les efforts de l’équipe dirigeante israélienne envers le roi Abdallah, sa réaction aux événements de Jérusalem et Al-Aqsa est ridicule. C’est un homme aux abois, faible et couard qui suit sa foule incitée. Zéro en leadership. Il diffuse de la panique et cette panique est décelée par les services de renseignements israéliens. Binyamin Netanyahou avait raison le concernant. Cet homme est une perte de temps ».

Photo Flash 90