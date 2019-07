Les desseins militaires iraniens envers Israël ne sont plus un secret mais de l’aveu d’un diplomate iranien cela est d’autant plus crédible. Amir Al-Moussawi, ancien attaché culturel à l’ambassade d’Iran à Alger, a accordé une interview au site ‘palestinien’ Al-Yom proche du Jihad Islamique. Il a confirmé que l’Iran tente de créer un front militaire contre Israël incluant l’Irak, la Syrie, le Liban et la bande de Gaza. Il a précisé que la récente visite d’une délégation du Hamas à Téhéran entrait dans le cadre de ce dispositif sur le plan financier et opérationnel. Il a rajouté que le chef du Hamas Ismaïl Hanyeh avait fait savoir aux autorités iraniennes que le Hamas se tenait prêt à intervenir en cas de conflit impliquant l’Iran, les Etats-Unis et Israël.

Sur un autre plan, l’Iran tente, avec beaucoup de difficultés, de réconcilier le Hamas avec le régime de Bachar El-Assad. Pour le moment, le président syrien ne veut rien entendre de l’organisation terroriste qui avait pris position en faveur des rebelles sunnites dès les premiers mois de la guerre civile. Cette trahison avait valu au Hamas son expulsion de Syrie où il tenait ses quartiers généraux. L’organisation terroriste avait alors émigré vers un autre pays allié, la Turquie d’Erdogan.

