Le chef d’état-major Aviv Kochavi est intervenu lors de la conférence de l’INSS (Institute for National Strategic Studies). Il a dressé un état des lieux complet sur la situation régionale et évoqué les actions de Tsahal sur tous les fronts. Le moment culminant de son intervention a sans conteste été le volet iranien, où le chef de Tsahal a ouvertement et fermement pris position et adressé un message limpide à la nouvelle administration américaine :

« Dès l’élection de Joe Biden, les Iraniens ont immédiatement annoncé qu’ils sont prêts à revenir à l’accord. Je vais vous dire ma position, qui est celle que j’exprime à tous mes homologues que je rencontre à travers le monde. Un retour à l’accord de 2015, ou même à un accord amélioré, serait mauvais et constituerait une erreur. Mauvais sur le plan opérationnel et mauvais sur le plan stratégique. Sur le plan opérationnel, car il laisserait à nouveau à l’Iran la latitude de poursuivre l’enrichissement d’uranium, de produire des centrifugeuses ainsi que l’armement nécessaire avant de se lancer vers la bombe dès que la décision serait prise. Et ce serait mauvais sur le plan stratégique car il ferait peser une menace insupportable sur l’Etat d’Israël et entraînerait une course à l’arme nucléaire au Moyen-Orient… ».

Aviv Kochavi a une nouvelle fois répété qu’un retour à un l’accord de 2015 ou même à une accord amélioré serait une mauvaise chose rajoutant : « Nous ne pourrons pas laisser faire cela ».

Il est très rare qu’un chef d’état-major de Tsahal adresse un tel message à Washington, mais la situation nouvelle et inquiétante qui s’installe aux Etats-Unis imposait sans doute une telle intervention, peut-être même concertée avec le Premier ministre. Les propos du chef d’état-major battent aussi en brèche les accusations dont fut l’objet Binyamin Netanyahou lorsqu’il s’opposa de front à l’Administration Obama, ses adversaires politiques affirmant alors que les hauts gradés de Tsahal étaient unanimement favorables à l’accord signé avec Téhéran

Photo Flash 90