Le Prof. Nahman Asch, coordinateur national de la lutte contre le Corona lance un sévère avertissement, après une nouvelle réunion d’évaluation de la situation sanitaire en Israël : « Nous sommes en état d’urgence. Il y a une remontée de la contamination ainsi qu’un sentiment de plus en plus partagé dans la population que le Corona est derrière nous. Nous allons étudier quelles mesures immédiates nous devrons recommander au cabinet du Corona. Entre temps, nous poursuivrons dans les mesures intensives autour des enquêtes épidémiologiques, les tests de dépistage et les confinements ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90