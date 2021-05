Les différentes factions terroristes « palestiniennes » ont publié un avertissement à l’approche de la « journée internationale Al-Qods » instaurée en 1979 par l’ayatollah Khomeini.

Il y est dit que « Jérusalem restera toujours au coeur du conflit », ce en quoi elles n’ont pas tort, et elles appellent tous les « Palestiniens » à « l’insurrection générale et à une nouvelle Intifada » dès vendredi. Le communiqué indique que « la lutte armée est le moyen le plus rapide et le plus efficace pour libérer la Palestine » et rappelle que les élections doivent avoir lieu à Jérusalem « comme l’une des étapes dans le combat contre l’Etat d’Israël ».

En prévision des violences musulmanes traditionnelles, l’accès au Mont du Temple a été interdit…aux Juifs pour une durée indéterminée…

