La situation politique issue des élections semble indiquer une nouvelle impasse. Ni Binyamin Netanyahou ni Benny Gantz ne sont dans la capacité de former un gouvernement. L’option la plus réaliste qui se présente serait de former un gouvernement d’union nationale mais pour l’instant Benny Gantz et Bleu-Blanc restent campés sur leur position et ne veulent rien entendre d’un gouvernement dont Binyamin Netanyahou ferait partie. Mercredi soir, le député Micky Zohar (Likoud) a averti: « Notre bloc de 58 députés est solide et la Lise arabe ne peut être un partenaire pour quiconque. Nous espérons donc fort que quelqu’un d’en face fera preuve de sens des responsabilités et viendra négocier avec nous pour la formation d’un gouvernement. Dans le cas contraire, nous serons obligés d’aller vers de nouvelles élections, ce qui serait catastrophique ».

