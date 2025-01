Parmi les 98 otages qui se trouvent encore dans la Bande de Gaza, quatre sont captifs depuis plus de 10 ans: les soldats Hadar Goldin et Oron Shaoul dont les dépouilles sont détenues depuis l’opération Tsouk Eitan en 2014 et deux civils: Avera Mengistu enlevé en 2014 et Hisham Al Sayed enlevé en 2015.

D’après les termes de l’accord conclu ce soir, ces derniers font partie des otages qui seront libérés lors de la première phase. Ils seront échangés contre 47 terroristes libérés dans le cadre de l’accord Shalit et emprisonnés à nouveau depuis et 30 terroristes supplémentaires.

C’est la première fois, parmi toutes les versions d’accords qui ont circulé depuis le mois de mai dernier, que ces deux otages sont inclus.