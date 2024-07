Le ministre des Finances et chef du parti Hatsionout Hadatit, Betsalel Smotrich, a dénoncé aujourd’hui (lundi) à la Knesset l’accord en cours de négociations avec le Hamas.

Pour illustrer son propos il a montré une photo de Sinouar faisant le V de la victoire: ”Voilà l’image que nous aurons à Gaza si, à Dieu ne plaise, nous signons cet accord insensé”, a-t-il déclaré.

Il a ajouté: ”Cet accord est une défaite et une humiliation pour Israël et confère la victoire à Sinouar. Elle condamnera à mort 90 otages qui ne font pas partie de cet accord et conduira à des milliers de morts lors du prochain massacre que Sinouar et le Hamas perpètreront”.

Smotrich s’est adressé au Premier ministre: ”M. le Premier ministre, ce n’est pas cela la victoire totale. C’est l’échec total. Nous ne participerons pas à un accord de capitulation face au Hamas. Le peuple d’Israël, les familles endeuillées, les combattants de Tsahal demandent la victoire. Nous n’avons pas le droit de les décevoir. Nous n’avons pas le droit de mettre l’Etat en danger”.

Les familles d’otages du Forum Tikva étaient présentes à la Knesset aujourd’hui elles aussi pour dénoncer cet accord qui ne permettrait pas de libérer tous les otages et pour lequel Israël paierait un prix très lourd.

Dans ce contexte, le chef de l’opposition, Yaïr Lapid, a répété aujourd’hui que son parti offrirait un filet de sécurité à la coalition pour voter tout accord de libération des otages, dans le cas où Ben Gvir et Smotrich décideraient de se retirer. ”Netanyahou n’a pas à choisir entre un accord ou la poursuite de son mandat en tant que Premier ministre. Qu’il signe l’accord. Si Smotrich et Ben Gvir démissionnent, je lui donnerais un filet de sécurité. Ce n’est pas une décision facile mais le plus important est de ramener les otages à la maison”.

Lapid n’a pas non plus exclu d’entrer au gouvernement si Ben Gvir et Smotrich quittaient la coalition.