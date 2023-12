En voyant ces images merveilleuses des enfants retrouvant leurs parents, ou bien un de leurs parents comme notre chère Emily, ou pour certains leurs grands-parents, oncles et tantes comme notre chère petite Avigail, on voudrait ne ressentir que du bonheur. On est touché, on a les larmes aux yeux (encore et toujours). Mais en même temps, on ne peut pas s’empêcher de penser à tous ceux qui sont toujours otages des pires barbares et dont on est (presque) sans nouvelles, et à tous ceux qui ne sont plus en vie aujourd’hui. Et donc, après la joie initiale de courte durée, le sentiment qui subsiste est la colère, une colère qui monte en nous irrésistiblement et qui se mue en rage. Davantage encore après les annonces de la mort de Shiri Bibas et de ses enfants Ariel, 4 ans et Kfir, 10 mois. Nous portons tous la famille Bibas dans notre cœur depuis le 7 Octobre, nous garderons à tout jamais dans nos mémoires ces deux magnifiques petites têtes rousses et l’image si chargée d’émotions de l’étreinte de leur maman Shiri lors de leur enlèvement. Nous y reviendrons un peu plus loin.

Le Hamas ment. Il ment tout le temps, il ment à tout le monde, il ment à tout propos. Aucun sujet n’est à l’abri de leurs mensonges, de leurs dissimulations et de leur fourberie perverse. Les mises en scène élaborées auxquelles nous assistons tous les soirs, où l’on voit de gentils terroristes tapotant gentiment sur les épaules des otages que le Hamas voudrait reconnaissants, les mains qui s’agitent comme pour dire merci à ces terroristes si attentionnés, etc. c’est à vomir. Et, hélas, les commentaires que l’on peut entendre sur les chaines de télévision étrangères (CNN, BBC, et plusieurs autres) prouvent que le message pervers de Hamas se transforme en vérité en particulier pour ces médias peu enclins à l’objectivité au regard d’Israël.

Mais voilà, les otages libérés parlent et les examens médicaux révèlent des vérités indéniables. Ils racontent les conditions effroyables de leur confinement, le manque de lumière, de nourriture, d’hygiène, de sommeil, les menaces constantes, les cris, la torture même. Les médecins ont pu constater des traces de coups nombreux sur le corps de certains des otages libérés, y compris sur des personnes âgées ! Une septuagénaire a perdu 12 kilos en 50 jours, beaucoup d’enfants ont perdu 15% ou plus de leur poids. Les blessés n’ont pas reçu les soins nécessaires et ont eu à subir des interventions chirurgicales d’urgence à leur arrivée en Israël. Les malades n’ont jamais reçu les médicaments dont ils avaient besoin. D. merci, les médecins de l’hôpital Soroka où elle a été transportée en urgence absolue dès son retour ont pu stabiliser l’état de santé de Alma Abraham, 84 ans, qui reste malgré tout très fragile. Jamais ses geôliers ne lui ont apporté un quelconque médicament, jamais un médecin (croix rouge, MSF, ou autre) ne lui a rendu visite.

Plusieurs commentateurs à la télévision, plusieurs politiciens également incitent à la prudence en ce qui concerne le sort de la famille Bibas. Ils se basent sur le fait que le Hamas se livre en permanence à une guerre psychologique abjecte pour penser que peut-être ils mentent aussi sur la mort de Shiri, Ariel et Kfir. Leur famille veut croire qu’ils sont encore en vie, c’est bien compréhensible. Le porte-parole de Tsahal, l’excellent Contre-Amiral Daniel Hagari dit que Tsahal est en train de vérifier. Mais qu’y a-t-il à vérifier ? Le Hamas ne rendra jamais les corps, ils mentiront toujours sur ce qui leur est vraiment advenu, nulle tierce partie ne sera autorisée à les voir. Revenons plutôt sur les faits pour mesurer l’ampleur du cynisme et des mensonges du Hamas à ce sujet : si l’on revient 8 jours ou plus en arrière, le Hamas affirmait que tous les enfants et toutes les mamans étaient sous sa garde et en bonne santé. L’accord de libération des otages signé avec l’Égypte et le Qatar stipulait que les enfants seraient libérés en premier et que les familles ne seraient pas séparées. Le Hamas a ensuite déclaré que nombre d’otages n’étaient pas sous sa garde et qu’il (le Hamas) ne savait pas où ils étaient. Gros mensonge évidemment : il est de notoriété publique que le Hamas contrôle Gaza et sait tout ce qui s’y passe. Il y a trois jours, le Hamas déclarait que les petits Ariel et Kfir n’étaient plus sous sa coupe, qu’il en avait fait « cadeau » à une autre organisation terroriste, et que depuis il ignorait où ils se trouvaient. Une autre version de la même histoire (ou du même mensonge) racontait que le Hamas avait « vendu » ces deux enfants… Pas de nouvelles ni du papa ni de la maman dans tous ces mensonges. Finalement, le Hamas publie un communiqué dans lequel il dit que (1) Shiri, Ariel et Kfir sont morts, et (2) qu’ils ont été tués lors d’un bombardement de Gaza par Tsahal. Il est certain qu’ils ne sont pas tombés sous les bombes de Tsahal : les derniers bombardements remontent à une semaine. Pourquoi le Hamas a-t-il inventé ces histoires pendant ce temps, pourquoi avoir attendu une semaine ou plus pour annoncer ces morts ? Et si vraiment un bombardement israélien avait causé leur mort, le Hamas se serait empressé de le claironner au monde entier. Rappelons-nous de l’ampleur incroyable des manifestations anti-Israël, dans le monde entier, dûes au mensonge sur le bombardement de l’hôpital Al-Ahli le 17 Octobre. Comme j’aimerais que cette maman et ses deux adorables enfants soient encore en vie. Mais raisonnablement j’ai beaucoup de mal à le croire. Ce qui me semble bien plus probable, c’est que les monstres du Hamas les ont assassinés de sang-froid, comme ils l’ont fait avec la Caporal Noa Marciano, 19 ans, comme ils l’ont fait avec ces 5 otages que Tsahal a retrouvé morts vendredi 1er décembre, et comme ils l’ont fait également avec des centaines de victimes le 7 Octobre.

Nous avons appris une autre chose importante cette semaine. Rony Krivol, 25 ans, un otage bi national Israélien / Russe avait réussi à s’échapper des griffes du Hamas lors d’un bombardement de Tsahal. Il a erré 4 jours durant, dans Gaza, libre. Au bout de 4 jours, ce sont des civils Gazaouis, qui l’ont capturé et remis aux mains des terroristes du Hamas. Alors que l’on ne vienne plus me parler des gentils palestiniens eux-mêmes sous le joug du Hamas et avec qui il faudra faire la paix bientôt. Ils sont peut-être sans uniforme, mais ce sont des ennemis d’Israël, des collabos, des terroristes. Ils le prouvent chaque jour : le 7 octobre en maltraitant encore plus les malheureux otages qui arrivaient à Gaza, puis chaque soir pendant 5 jours en hurlant, menaçant, chahutant les otages en voie de libération, et aussi lors d’épisodes comme celui de Rony Krivol.

Sur la base de ce que l’on sait maintenant, et en particulier, sachant sans l’ombre d’un doute que le Hamas n’hésite pas à se livrer à des assassinats de sang-froid, on doit se poser la question de savoir combien d’otages sont toujours en vie, ou même en bonne santé, s’ils ont été abusés ou torturés. La Croix Rouge internationale ne fait pas partie de la solution, elle fait partie du problème. On ne peut pas compter sur cette ONG ni d’ailleurs sur la plupart des ONG dont la mission devrait être d’aider les prisonniers, otages, femmes, enfants (MSF, UNICEF, UNESCO, etc..). Et le Hamas ment, encore et toujours.

Raphael Jerusalmy, l’excellent commentateur de I24 News rapportait récemment à la télévision une conversation entendue parmi les geôliers du Hamas. En voici l’essence : « séparons certains des otages, gardons certaines femmes en particulier dans un autre endroit, isolé des autres otages, parce que ces femmes là nous les abuserons » (je refuse d’employer ici les mots réels, trop brutaux). Rien qu’en écrivant ces phrases, je sens de nouveau la rage monter en moi. Il est clair que si des otages ont été abusés comme le Hamas a montré qu’il sait le faire, ces malheureuses victimes ne sont pas dans une condition physique ou mentale permettant leur libération. Le Hamas ne tient pas à ce que le monde constate sa cruauté et son inhumanité. (Le monde le sait parfaitement depuis le 7 Octobre, mais comme le chantait si justement Jean Ferrat, « Le sang sèche vite en entrant dans l’Histoire »)

D’après Tsahal il y aurait 166 otages encore retenus à Gaza, dont 35 femmes et 7 enfants. Il y aurait donc environ124 hommes otages, presque tous d’un âge tel que le Hamas les considère comme « soldats ». Hamas a déclaré depuis le premier jour que les soldats ne feront partie d’aucune négociation et ne seraient pas libérés. Certains d’entre eux étaient blessés lors de leur capture, combien ont survécu ? Nombre d’entre eux ont surement été « questionnés » par les sauvages du Hamas pour essayer de leur extraire des informations militaires, combien ont survécu ? Dans quel état physique et psychique se trouvent les autres ? Sans libération négociée, seule la force de Tsahal pourra ramener nos soldats à la maison.

Assemblons maintenant les pièces du puzzle : le Hamas est à court d’otages à libérer. Il a besoin de temps pour continuer à se réarmer pour poursuivre son travail d’extermination d’Israël et des Juifs. Plus que tout, le Hamas veut conserver le plus possible de ses infrastructures terroristes dans Gaza et faire sortir ses dirigeants vers l’étranger. La « communauté internationale » exerce jour après jour une pression croissante insupportable sur Israël pour un cessez-le-feu permanent. Le Qatar, le meilleur faux ami de l’occident, se fait chaque jour un peu plus le relais hypocrite des mensonges mielleux du Hamas.

Mais c’était sans compter sur la perversité du Hamas qui a préféré rompre la trêve plutôt que risquer d’exposer au monde le sort atroce, les assassinats, les sévices, qu’il a fait subir aux otages.

La responsabilité de la reprise des combats incombe à 100% au Hamas. Tsahal était prêt et l’a montré immédiatement et avec efficacité.

Quand, et si, nous re-ouvrons des négociations avec le Qatar, l’Egypte, Biden et autres, alors il nous faudra changer notre mode opératoire : si nous n’adoptons pas une attitude de force, nous serons perçus comme faibles. C’est la loi du Moyen-Orient ! Il nous faudra alors exiger non plus 10 otages par jours, mais 30 ou même 50 ! Plus question de renoncer aux vols de drones d’observation sur tout Gaza, etc… ce ne sont pas les idées qui manquent.

Mais pour l’instant, et tant que nos objectifs ne sont pas atteints, le rôle premier de nos dirigeants politiques est de permettre à Tsahal de conduire cette nouvelle offensive militaire par tous les moyens, avec une force sans limite, dans le but d’éradiquer le Hamas définitivement et complétement, et avec l’aide de D., de libérer tous les otages que nous pourrons localiser.