Selon des informations révélées par des sources palestiniennes, l’Autorité palestinienne va recevoir des Etats-Unis, par l’intermédiaire de la Jordanie et sur autorisation d’Israël, des véhicules blindés et des armes. L’objectif de cette livraison est de renforcer les services de sécurité palestiniens.

D’après le site Al Qods, les armes et les véhicules serviront à ”faire régner l’ordre” dans les zones qui se trouvent sous autorité sécuritaire palestinienne. L’objectif annoncé est de permettre à l’AP de combattre les cellules armées du Djihad islamique et du Hamas, notamment à Djénine, à Tulkarem et à Naplouse.

Les Etats-Unis ont répondu à la demande palestinienne de leur fournir des armes plus avancées mettant en avant le fait que même Israël ne parvient pas à endiguer le terrorisme dans ces régions avec son arsenal. L’AP a affirmé que sans armes supplémentaires, elle ne pourrait pas assurer l’ordre. Les Américains ont donc accepté de livrer des véhicules blindés et des armes automatiques dernier cri, équipées de viseurs avec des lasers.

En tout, 1500 armes dont des M16 et des kalachnikovs font partie de la livraison.

Abou Mazen s’est dit déterminé à combattre ces groupes armés qui, selon ses dires, ”nuisent au projet national palestinien et affaiblissent l’autorité palestinienne”.

Cette livraison serait l’aboutissement d’un accord convenu sous le gouvernement précédent sous l’impulsion du ministre de la Défense de l’époque, Benny Gantz.

Selon Doron Kadosh, le correspondant militaire de Galei Tsahal, Israël aurait posé plusieurs conditions à son accord pour cette livraison:

Les armes ne pourront être utilisées que pour la lutte contre le terrorisme et non dans la lutte contre la criminalité pénale. Les armes ne seront utilisées que par une partie des services palestiniens de sécurité

Le matériel a été livré, il y a quelques jours, dans une base militaire américaine en Jordanie et sera transféré à l’AP par le passage d’Allenby.

Enfin, toujours selon les informations de Doron Kadosh, des responsables sécuritaires israéliens ont affirmé qu’il s’agissait d’une première mesure parmi d’autres en faveur de l’AP. La poursuite de ces faveurs sera conditionnée par l’obtention de résultats de la part de l’AP dans sa lutte contre le terrorisme et le retour officiel de la coopération sécuritaire avec Israël.

Ces informations font grand bruit en Israël. Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a exigé des éclaircissements: ”M. le Premier ministre, si vous ne vous déclarez vous-même que les publications sur des livraisons d’armes aux terroristes de l’AP sont fausses, cela entrainera des conséquences. Si vous avez l’intention de vous diriger vers un Oslo 2, merci de prévenir vos ministres et le public et nous agirons en conséquence”.

Le ministre des Finances, Betsalel Smotrich, serait furieux contre cette annonce dont il n’avait pas été informé.

Les membres du cabinet de sécurité ne comprennent pas pourquoi ils n’ont toujours pas reçu de réponse claire concernant l’accord ou non d’Israël dans cette livraison.

Les responsables locaux de Judée-Samarie ont également appris l’information dans la presse et ont fait part de leur colère: ”Le gouvernement de droite a perdu le nord. Ce sont encore des tentatives sur le modèle d’Oslo qui sont réalisées au prix de notre sang”.

Dans l’entourage du ministre de la Défense, on dément l’information: ”Aucune livraison d’arme n’a été autorisée, toute tentative de présenter les choses autrement relève du mensonge”.

Finalement, le Premier ministre lui-même, a publié une vidéo dans laquelle il explique que la décision a été prise par le gouvernement Bennett-Lapid en janvier 2022. ”Il n’y a aucune limite aux fake news”, s’est indigné le Premier ministre, ”Depuis que ce gouvernement a été mis en place, nous n’avons passé aucune arme à l’AP”.

Bien que son chef de parti, Benny Gantz soit à l’origine de cet accord, le député Zeev Elkin a raillé les membres du gouvernement: ”Un gouvernement à droite toute?”, a ironisé Elkin, ”Hier, Ben Gvir est sorti pita, aujourd’hui Smotrich sort laffa, Netanyahou a transformé son gouvernement en boulangerie. Il n’y a que le terrorisme palestinien qui continue à faire rage”.

Au sein de l’opposition, on crie à la conspiration, reniant tout lien avec cet accord. Yaïr Lapid a déclaré: ”Cela ne s’est pas produit à notre époque, et même si cela était le cas, la question qui se pose est: qui a ouvert la porte à cette livraison la semaine dernière?”.