Deux rencontres exceptionnelles ont eu lieu ce soir, avec l’autorisation du Premier ministre, Binyamin Netanyahou.

La première a eu lieu entre le Chef d’Etat-major, Hertzi Halevy et Benny Gantz, la seconde entre le chef du Shabak, Ronen Bar et Yaïr Lapid.

Ce genre de rencontres entre les chefs de l’opposition et les hauts responsables sécuritaires est tout à fait inédit.

Les raisons qui ont poussé Netanyahou à autoriser Yoav Gallant à donner son feu vert pour une rencontre entre Halevy et Gantz, ne sont pas claires. A-t-il voulu montrer à Gantz l’étendue des dégâts du refus de servir espérant qu’il allait ensuite appeler au calme ou au contraire, a-t-il voulu lui prouver que l’armée allait très bien et qu’il était inutile de continuer à créer un climat de panique?

Quoi qu’il en soit, le résultat a été sans équivoque: Gantz s’est ensuite répandu pour dire à quel point la situation sécuritaire était grave et qu’il fallait à tout prix arrêter de voter la réforme de manière unilatérale. Il a, par ailleurs, réitéré son appel à ne pas refuser de se présenter en milouïm.

Après sa rencontre avec Ronen Bar, Yaïr Lapid a tweeté: “Je me suis entretenu ce soir avec le chef du Shabak, Ronen Bar qui m’a expliqué la situation au regard des menaces sécuritaires sur différents fronts. Nous avons évoqué les menaces internes et externes et j’ai exprimé mon inquiétude quant à notre résilience nationale. Nous avons la responsabilité collective de préserver la sécurité de l’Etat et l’unité du peuple”.