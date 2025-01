Selon des informations rapportées par la chaine Kan, le passage de Rafah entre l’Egypte et la Bande de Gaza sera rouvert aujourd’hui et non ce dimanche comme prévu dans l’accord, soit avec deux jours d’avance et avant la prochaine libération d’otages qui doit intervenir demain (samedi).

Le passage sera contrôlé par une délégation sécuritaire européenne ainsi que par des Palestiniens de Gaza n’appartenant pas au Hamas.

Les Palestiniens qui transiteront par le passage de Rafah auront reçu au préalable une autorisation de la part d’Israël. Des terroristes du Hamas blessés pendant la guerre seront autorisés à sortir de Gaza pour recevoir des soins médicaux à l’étranger et pourront y revenir quand ils seront rétablis.