Le tout dernier numéro GOLDA est enfin sorti !

Vous ne l’avez pas encore vu ? Nous vous l’envoyons sous son nouveau format : un format digital et mensuel avec liens cliquables.

Golda insuffle à travers ce numéro quelques ondes de bonheur et de positivité.

Le magazine profite également du changement pour lui aussi évoluer, en devenant un média digital. Corona ou pas, vous ne manquerez plus les dernières actualités et tendances de la saison.

Shooting photo, actualités, peoples, interviews de personnalités (Leslie Benaroch et David Krief aka jewbuzz dans ce numéro de juillet), news beauté, culture… Vous l’aurez compris, ce numéro s’annonce tout en nouveautés.

On espère que vous prendrez autant plaisir à le lire que nous !