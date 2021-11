Des archéologues ont mis à jour près de Kiryat Gat les ruines d’un fortin de style hellénistique datant d’il y a 2100 ans. Il servait très probablement aux soldats de l’armée syro-grecque lors de la guerre menée par les Hasmonéens. D’après les éléments en bois retrouvés lors des fouilles, la structure a détruite et calcinée lors des combats. Le fortin mesure quinze mètre sur quinze et trois mètres de haut et se subdivise en sept pièces. Les archéologues y ont également trouvé notamment des armes et des pièces de monnaie. Selon le directeur des fouilles, ce fortin faisait partie d’une ligne de défense près de la ville syro-grecque de Maresha.

Cette mise à jour, à l’approche de la fête de ‘Hanouca, apporte une nouvelle lumière sur les événements qui ont donné naissance à cette fête.

