Les efforts diplomatiques pour obtenir un cessez-le-feu au Liban se poursuivent et impliquent différents acteurs: Israël, les Etats-Unis, le Liban mais aussi la Russie.

En effet, le ministre israélien Ron Dermer, s’est rendu secrètement à Moscou la semaine dernière pour s’entretenir avec les Russes sur le rôle qu’ils peuvent jouer auprès de la Syrie, de l’Iran et donc du Liban.

Dans le cadre d’un éventuel accord, la Russie aurait la responsabilité d’empêcher le trafic d’armes à destination du Hezbollah via la Syrie. En effet, les responsables israéliens sont attachés à mettre fin à cet approvisionnement afin de garantir sur le long terme la sécurité des citoyens israéliens: ”Sans l’arrêt de ces livraisons d’armes, nous n’aurons rien fait”, déclare un responsable israélien.

En échange de cet engagement russe, l’administration américaine a accepté d’exclure les sociétés russes présentes en Syrie des sanctions qui pèsent sur la Russie.

Par ailleurs, selon l’accord qui se dessine, l’armée israélienne resterait au Sud Liban pendant 60 jours après la signature jusqu’à ce que l’armée libanaise prenne le contrôle des lieux et élimine les derniers restes du Hezbollah dans la zone. L’organisation terroriste, de son côté, aurait manifesté son approbation pour se retirer au nord du fleuve Litani.

En outre, l’accord comprendra des garanties conférant à Israël une liberté d’action au Liban en cas de violation de l’accord par le Hezbollah. C’est ce point que le Hezbollah n’est pas encore prêt à accepter.

Des brouillons ont été échangés entre Israël et les Etats-Unis d’une part et le Liban et les Etats-Unis d’autre part.

Le ministre israélien Ron Dermer sera cette semaine aux Etats-Unis pour discuter principalement de cet accord.

Le Président élu, Donald Trump, est également impliqué dans ces discussions qu’il soutient. Si le plan est mis en oeuvre, la guerre entre Israël et le Liban sera terminée lorsqu’il prendra place à la Maison Blanche le 20 janvier prochain.