Avancée sur la question des disparus de Tsahal à Gaza ?

La crise du Corona qui sévit dans la bande de Gaza va-t-elle convaincre le Hamas de conclure un « deal » humanitaire avec Israël ? Depuis plus de six ans, l’organisation terroriste conditionne de manière cynique la restitution des dépouilles des deux soldats et la libération de deux civils détenus à celle de centaines de terroristes dont certains ont du sang juif sur les mains. Le besoin urgent en traitements et en vaccins dans la bande de Gaza pourrait modifier les termes de la transaction et entraîner un échange de « bons procédés » humanitaires, infiniment plus moral que la libération d’assassins.

Des pourparlers indirects se dérouleraient depuis quelques semaines entre Israël et le Hamas par l’entremise d’acteurs internationaux pour faire avancer ce dossier. Mais rien n’est encore joué car selon la maxime exprimée à de nombreuses reprises par le Hamas, « nous aimons la mort plus que vous n’aimez la vie », l’organisation terroriste n’aurait aucun scrupule à laisser mourir les malades du Corona de Gaza si cela permet de produire à la place des images de terroristes libérés.

Leah et Simha Goldin, les parents du lieutenant Hadar Goldin hy »d ont réagi à ces informations avec un certaine réserve due à leur expérience de ces dernières années : « Nous nous féliciterons certes d’une transaction humanitaire envers Gaza avec des vaccins en échange de la restitution de Hadar et Oron. Nous espérons que le chef d’état-major Aviv Kochavi mettra deux vaccins de côté pour la restitution de Hadar et Oron avant de les fournir au Hamas. Comme tout le monde, nous entendons les informations, et si elles sont vraies nous nous en réjouissons évidemment ».

Photo Hadas Parush / Flash 90