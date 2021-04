Selon la journaliste Daphna Liel de la chaîne Hadashot 12, les pourparlers ont quelque peu avancé entre le Likoud et Yamina, plus exactement entre Binyamin Netanyahou et Naftali Benett. Le Premier ministre aurait proposé à Naftali Benett de reprendre le ministère de la Défense et à Ayelet Shaked le poste des Affaires étrangères. Shaked aurait souhaité les Finances ou revenir à la Justice, mais Binyamin Netanyahou tient à conserver ces deux ministères-clé au Likoud, avec Israël Katz qui conserverait les Finances et Yariv Levin ou Amir Ohana à la Justice. La question d’une rotation n’est pas encore à l’ordre du jour, mais il se pourrait que Binyamin Netanyahou garde cette carte en dernier recours, en échange d’un engagement ferme de Naftali Benett de ne pas aller vers une coalition de gauche au cas où Binyamin Netanyahou n’arrivait finalement pas à former une coalition au bout du délai imparti.

Pour l’instant, les contacts entre Naftali Benett et Yaïr Lapid sont interrompus, ce dernier étant encore aux Etats-Unis. Dans la semaine qui s’annonce, les pressions s’exerceront essentiellement sur Betzalel Smotritch et Gideon Saar.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90