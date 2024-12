Des sources palestiniennes ont confié au journal saoudien Asharq Al-Awsat que les négociations pour un cessez-le-feu à Gaza et la libération des otages étaient avancées voire à un stade quasiment final.

Selon les informations rapportées dans ce journal, les médiateurs égyptiens et qataris travaillent désormais avec les équipes techniques d’Israël et du Hamas pour finaliser les derniers détails de l’accord, notamment les questions de conditions d’application, de contrôle de son application et de l’implication d’acteurs internationaux.

Toujours selon ces sources, l’accord serait constitué de trois étapes. Lors de la première étape qualifiée d”’humanitaire” et qui doit durer 6 semaines. l’aide humanitaire entrant dans la Bande de Gaza sera augmentée et toutes les femmes otages seront libérées, y compris les soldates. Tsahal commencera à se retirer d’une partie de l’axe Philadelphie et du couloir de Netzarim.

Le reste des otages sera libéré pendant la deuxième phase.

Les otages seront échangés contre des centaines de prisonniers palestiniens.

Lors des discussions actuelles, le Hamas aurait amené des éléments concernant les otages ainsi que des preuves que certains sont encore en vie.

A la fin de la dernière étape, le cessez-le-feu sera permanent, Tsahal devra se retirer de la Bande de Gaza, y compris de l’axe Philadelphie et du couloir de Netzarim. Pendant les deux premières étapes, Tsahal conservera des positions sur six points de la Bande de Gaza.

La restauration de la Bande de Gaza commencera au terme des trois étapes.

Par ailleurs, les habitants de la ville de Gaza et du nord de la Bande de Gaza pourront rentrer chez eux sous un contrôle militaire qui doit garantir que les terroristes du Hamas ne viennent pas dans la région.

Des délégations du Hamas et d’Israël sont attendues au Caire dans les prochains jours pour poursuivre les discussions.