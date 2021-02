Avalanche de critiques d’archéologues envers Benny Gantz

Une gaffe de plus dans le palmarès du président de Bleu-Blanc. Une cinquantaine d’archéologues et chercheurs, dont deux lauréats du prix Israël ont écrit au ministre de la Défense après les propos qu’il a tenus minimisant les dégâts causés par l’Autorité Palestinienne au site « Autel de Josué » sur le mont Eival, affirmant même que le site lui-même n’aurait pas été touché. Dans leur lettre, les spécialistes dénoncent les propos de Benny Gantz et soulignent au contraire que le site a subi des dégâts irrémédiables. Ils l’appellent également à tout faire pour que soit rénové ce qui peut l’être et pour empêcher que l’AP puisse continuer à lui porter atteinte. Parmi les signataires, Prof. Amihaï Mazar et Prof. David Ussishkin, deux lauréats du prix Israël.

L’Administration civile en Judée-Samarie s’est entretenue avec le maire du village voisin d’Atzira a-Shmaliya qui a répondu que…les ouvriers ne savaient pas que ce qu’ils ont détruit faisait partie du site archéologique…

Photo Wikipedia