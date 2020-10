Autorité Palestinienne : Jibril Rajoub fraie son chemin pour « le jour d’après »

Selon Michaël Milstein, directeur du Forum des études palestiniennes au Centre Moshé Dayan de l’Université de Tel-Aviv, le terroriste du Fatah Jibril Rajoub profite du chaos dû à la crise du Corona pour se frayer un chemin vers la succession d’Abou Mazen. Et pour cela, rien de mieux que d’accentuer encore davantage ses attaques contre l’Etat d’Israël en appelant à l’annulation de tous les accords passés et à l’intensification de ce qu’il appelle « la résistance populaire » nom de code pour des actions terroristes « à petit feu ». Rajoub est également très actif dans la « réconciliation » entre le Fatah et le Hamas ce qui lui conférerait une légitimité dans la communauté internationale qui demande à ce que les « Palestiniens » parlent d’une seule voix.

Jibril Rajoub est un authentique terroriste qui a déjà effectué un long séjour dans les prisons israéliennes. Son parcours fut cependant perturbé après la 1ère Intifada lorsqu’il fut écarté par « l’équipe de Tunis » revenue dans la région avec Yasser Arafat et qui prit le contrôle de l’Autorité Palestinienne après les accords d’Oslo.

Pour l’instant, sans déclarer publiquement sa volonté de succéder un jour à Abou Mazen, Rajoub semble prendre de l’avance sur ses concurrents (Muhamad Dahlan, Marwan Barghouti…) en essayant de se donner une stature de leader et « d’homme d’Etat » ce qui lui crée d’ailleurs de plus en plus d’ennemis.

Comme tous les responsables du Fatah, Jibril Rajoub est un spécialiste du double langage : propos doucereux et apaisants en anglais à destination des oreilles internationales et langage haineux et guerrier en langue arabe. C’est lui il y a quelques années avait regretté que les « Palestiniens » n’aient pas la bombe atomique, sinon ils l’auraient utilisée depuis longtemps ! Lorsqu’il occupa le poste de président de la fédération « palestinienne » de football et du…comité olympique palestinien, il passa son temps à faire du lobbying international pour le boycott d’équipes israéliennes, attitude aux antipodes de l’esprit du sport et qui lui valut d’ailleurs d’être sanctionné et écarté par la Fifa.

Le vrai combat pour la succession d’Abou Mazen n’a pas encore commencé. Il se déroule de manière feutrée, on en voit déjà les bourgeons mais les candidats sont dans les « starting-bloks ». Il sera « intéressant » de voir ce qui se passera le jour où, surtout au vu de l’évolution rapide de la situation géopolitique dans la région qui met une nouvelle fois en évidence les mauvais choix effectués par les dirigeants terroristes. Si l’identité du successeur du négationniste Abou Mazen n’est pas encore connue, il est par contre certain que son élection se fera dans la violence entre les différents courants du Fatah, sans oublier le Hamas qui attend son heure pour prendre le contrôle de l’Autorité Palestinienne.

Photo Flash 90