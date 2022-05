»Un jour de fête pour les implantations », c’est ainsi que Nir Orbach a décrit la décision de la commission suprême de planification d’autoriser la construction de 4000 unités de logement en Judée-Samarie.

Les projets se situent dans les localités de Maalé Adoumim, Nokdim, Kedoumim, Dolev, Immanouel, Mevo Horon, Shaaré Tikva, Elkana, Negohot, Maalé Mikhmash, Shvout Rahel, Nerya, Guivat Zeev, Efrat, Tsofim, Revava, Tal Menashé, Beitar Illit et Kiryat Arba.

2000 unités supplémentaires étaient prévues mais n’ont finalement pas reçu l’autorisation de la commission.

Si à la droite du gouvernement, on se félicite, à gauche, le ton est plus sévère. Ainsi Mossi Raz, député Meretz, a tweeté: »4000 unités de logement dans les colonies, qui nous éloignent de 4000 pas de la paix, de la sécurité, de la morale et de la justice ».