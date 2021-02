Le président du conseil régional de Samarie Yossi Dagan a écrit une lettre ferme à la directrice-générale de l’Unesco Audrey Azoulay après les dégâts causés par l’Autorité Palestinienne au site « Autel de Josué » en Samarie.

Dans sa lettre, Yossi Dagan accuse l’Unesco d’avoir choisi le silence après les agissements de l’Autorité Palestinienne. Il écrit notamment : « Cela fait 3000 ans que cet autel de Josué est érigé ici. Cette région a connu d’innombrables guerres, occupations, tremblements de terre et autres catastrophes naturelles. Mais durant toutes ces années personne n’avait jamais cherché à détruire ce site qui fait partie du patrimoine culturel juif mais aussi mondial. Tout le monde savait que cet endroit était intouchable. Jusqu’à la semaine dernière, où des barbares de l’AP ont décidé d’utiliser la muraille d’enceinte et d’une autre partie plus proche de cet autel pour en faire des gravats destinés à la construction d’une route. Leur intention n’était pas uniquement de construire cette route mais aussi d’effacer le patrimoine historique juif, d’effacer la Bible, d’effacer la vérité (…) Mais vous, qui êtes l’institution chargée de la culture mondiale, vous êtes restés les bras croisés et avez préféré vous taire. Quelle hypocrise de votre part, vous qui n’hésitez pas à critiquer sans cesse Israël, d’avoir choisi le silence face à l’Autorité Palestinienne qui tente de détruire le patrimoine juif (…) Vous avez choisi l’hypocrisie, vous avez choisi de ne pas condamner, vous avez choisi de vous taire, alors que vous ne décidez de parler que lorsque l’AP vous demande de condamner Israël, et là, vous le faites à la vitesse de l’éclair. Le jour viendra où l’Histoire vous jugera, mais l’Humanité aussi, car l’hypocrisie finira toujours par être dévoilée et les mensonges par être démasqués ».

Photo Wikipedia