La synagogue Adat Israël à Melbourne a été incendiée cette nuit (jeudi à vendredi) par des hommes cagoulés.

Deux personnes ont été blessées par inhalation de fumée et d’importants dégâts ont été causés au bâtiment. On ne sait pas si les Sifré Torah ont été touchés. 60 pompiers ont été mobilisés pour maitriser l’incendie.

La police australienne a ouvert une enquête qui privilégie la piste du crime antisémite.

D’après des témoins, deux hommes cagoulés ont brisé une fenêtre de la synagogue à 4h du matin heure locale. Ils sont entrés à l’intérieur et ont versé de l’essence avant de mettre le feu. Deux fidèles qui étaient en train d’étudier avant la prière du matin ont été blessés.

Anthony Albanese, le Premier ministre australien, a condamné cet acte: ”Je n’ai aucune tolérance pour l’antisémitisme. Il n’a pas sa place en Australie. Cette attaque a mis en danger des vies et était clairement destinée à semer la peur au sein de la communauté. Il faut mettre la main sur les coupables. Cette attaque volontaire et illégale est contraire à ce que nous sommes en tant qu’Australiens et à tout le dur travail que nous avons effectué pour construire notre nation”.