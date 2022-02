Le gouvernement australien a décidé de définir le Hamas, y compris sa branche politique, comme organisation terroriste.

Jusqu’à aujourd’hui, pour l’Australie, seule la branche armée du Hamas était considérée comme terroriste.

Par cette décision, toute aide au Hamas ou à ses organismes affiliés est considérée comme pénalement répréhensible et passible de jusqu’à 25 ans de prison.

Karen Andrews, la ministre de l’intérieur, a affirmé que les idées du Hamas sont »très inquiétantes » et qu’il n’y avait »pas de place pour une idéologie haineuse en Australie ». Elle a ajouté : »Il est fondamental que notre législation ne soit pas dirigée uniquement contre les activités terroristes et les terroristes mais aussi contre ceux qui les planifient, les financent et permettent leur concrétisation ».

Ce faisant, l’Australie rejoint les Etats-Unis, l’Union européenne et d’autres pays qui ont déjà reconnu toutes les branches du Hamas comme organisation terroriste.

Rappelons qu’au mois de novembre dernier, l’Australie avait déjà pris une décision similaire concernant le Hezbollah.

A Jérusalem, on se félicite de cette annonce. Le premier ministre Bennett a déclaré : »Je tiens à remercier mon ami, le premier ministre australien, Scott Morrison, pour son action après notre discussion sur ce sujet important. Il s’agit d’un pas en avant significatif dans la lutte mondiale contre le terrorisme ».

Yaïr Lapid, le ministre des Affaires étrangères, a tenu, lui aussi à remercier l’Australie pour cette décision et a ajouté »le ministère des Affaires étrangères, avec ses partenaires, livre une lutte internationale pour nuire aux activités des organisations terroristes et la décision australienne est une avancée significative dans ce sens ». Il a également souligné le rôle de la branche stratégique et de la branche Asie Pacifique de son ministère dans l’adoption de cette décision.