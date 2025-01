Tsahal a publié les chiffres des décès au sein de ses soldats pour les années 2023 et 2024. Ils sont les plus élevés depuis 40 ans dans l’absolu et on note une augmenation des cas examinés comme pouvant être des suicides.

En 2023, 558 soldats sont morts. En 2024, 363. Cette différence importante est liée à l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023. 2023 a été l’année la plus meurtrière au sein de Tsahal depuis plus de 40 ans et la première guerre du Liban.

Depuis le début de la guerre Glaives de fer, 891 sont morts dont 329 le 7 octobre 2023.

Parmi ces soldats 390 sont tombés au combat dans la Bande de Gaza, 50 au Liban, 11 en Judée-Samarie et 37 à la frontière nord. On compte 5569 soldats blessés dont 815 gravement.

Tsahal présente ces chiffres en les classant en fonction des causes de la mort de ces soldats.

Ainsi, en 2023, 512 soldats sont tombés dans le cadre d’opérations militaires, 9 dans des accidents de la route, 10 sont décédés de maladie, 3 dans des attentats et pour 17 d’entre eux, une enquête doit déterminer s’il s’agit d’un suicide.

En 2024, 295 soldats sont tombés dans le cadre d’opérations militaires, 20 dans des accidents de la route, 13 sont décédés de maladie et 11 dans des attentats. Pour 21 d’entre eux, une enquête doit détermner s’il s’agit d’un suicide, un chiffre en hausse par rapport à 2023.

Les chiffres relatifs aux suicides font l’objet d’une attention particulière. En 2023, parmi les 17 cas potentiels de suicides se trouvent 7 soldats en service régulier, 4 militaires de profession et 6 réservistes. En 2024, le nombre de réservistes concernés a fait un bond: sur 21 cas, ils sont 12 à faire l’objet d’une enquête pour déterminer s’ils ont volontairement mis fin à leur jour.