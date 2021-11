L’augmentation promise du salaire des militaires n’avait pas été incluse dans le budget voté le mois dernier, entraînant de nombreuses protestations. Le ministre de la Défense Benny Gantz et le ministre des Finances Avigdor Lieberman, en concertation avec le chef d’état-major Aviv Kochavi, ont négocié et convenu que le salaire des soldats d’active sera augmenté de 50% dès le début de l’année 2022. L’enveloppe consacrée à cet effet s’élève à 900 millions de shekels. Les combattants recevront 2.463 shekels par mois, les soldats d’unités d’élite percevront 3048 shekels, les soldats para-combattants 1.793 shekels et ceux qui occupent des fonctions administratives ou d’intendance toucheront 1.235 shekels par mois.

Le ministre de la Défense a déclaré : « Nous amenons aujourd’hui une décision qui rend justice à ceux qui servent le pays, ce qui aura aussi des effets bénéfiques dans l’édification de la force de Tsahal et son maintien comme armée du peuple. Il s’agit d’une nécessité nationale qui rejoint également la nécessité de mener une réforme d’envergure dans le service militaire. A côté de cette augmentation budgétaire, nous continuerons à nous préoccuper de chaque soldat, nous élargirons le cercle de la conscription et soutiendrons les soldats issus des secteurs de population qui en ont besoin ».

Photo porte-parole Tsahal