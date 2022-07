La vague d’augmentation des prix se poursuit. Après l’essence, c’est le prix des oeufs qui va augmenter dès demain de 6.5%.

Cela faisait deux ans et demi que ce prix n’avait pas augmenté malgré la hausse du prix de la nourriture des poules pondeuses et des frais de production.

Le ministère de l’agriculture rappelle que cette augmentation de 6.5% avait déjà été conseillée par la commission de régulation des prix, en juin 2021, mais n’avait pas été concrétisée jusqu’à maintenant. Le prix aurait dû augmenter avant Pessah, les producteurs et le ministère avaient convenu d’attendre pour ne pas gâcher la fête.

D’après le ministère de l’agriculture, grâce à un accord trouvé avec le ministère des Finances, l’augmentation décrétée est raisonnable compte-tenu des frais de production dans cette branche, surtout depuis le début de la guerre en Ukraine.

La prochaine augmentation du prix des oeufs ne pourra pas intervenir avant novembre 2022, en vertu de l’accord entre les ministères.

Il a aussi été convenu que d’ici 2037, tous les élevages de poules pondeuses se feront au grand air et le quota des oeufs importés sera diminué immédiatement de 50%.