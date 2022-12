L’armée doit faire face à une augmentation du nombre de suicides en 2022: 14 contre 11 en 2021. Il s’agit du chiffre le plus élevé depuis cinq ans.

En 2005, ce chiffre a été le important: 36 soldats ont mis fin à leur jour. Cette année a été celle du désengagement de Gaza, ce qui a fait dire à certains qu’il existait un lien direct entre cet événement et la santé mentale des soldats, mais cela n’a jamais été une thèse officielle.

En 2010, 28 soldats se sont suicidés et en 2013, 6. En 2017, le chiffre est remonté à 16 et depuis il oscille autour de 9-10 pour arriver à 14 cette année.

Au sein de Tsahal on ne veut pas encore parler de tendance à la hausse, estimant qu’il est trop tôt pour tirer des conséquences. L’armée a, cependant, du mal à pointer les causes de cette hausse du nombre de suicides en 2022.

Un programme de prévention a été mis au point. Il comprend, une disponibilité moins large des armes, un approfondissement des leçons à tirer après chaque suicide et des consignes à donner aux officiers.

Le nombre de dispenses de service militaire pour des raisons de santé mentale a fortement diminué cette année après la mise en place d’une politique de durcissement des critères suite à une augmentation importante des demandes en ce sens. Pour l’heure, il n’est pas possible d’établir clairement un lien de cause à effet entre ce changement et le nombre plus important de suicides cette année.

En 2022, 7.5% des réformés l’ont été pour des raisons de santé mentale. Ils sont 8.6% à l’être au cours de leur service militaire, le plus souvent pendant la première année.