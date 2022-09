Le ministre de la Défense, Benny Gantz, a décidé au terme d’une réunion d’évaluation sécuritaire, que le quota de travailleurs de Gaza autorisés à entrer en Israël allait être augmenté.

Dès le lendemain de Rosh Hashana, 1500 permis supplémentaires seront délivrés, ce qui porte à 17000 le nombre total de permis pour les Gazaouis.

Le ministère de la Défense précise, toutefois, que cette décision s’appliquera à condition que la situation sécuritaire à Gaza reste calme.

Cette décision s’inscrit dans la politique menée par Benny Gantz depuis qu’il est aux commandes du ministère de la Défense. Il applique en quelque sorte la théorie de la carotte et du baton. Si les tensions sécuritaires augmentent les restrictions aussi mais si le calme est maintenu alors Israël permet des allègements. Le ministre considère que les régions de Gaza et de Judée-Samarie doivent être dissociées, même si c’est le Hamas qui tire certaines ficelles depuis Gaza. Et alors que le nombre d’attentats en Judée-Samarie se multiplient ces derniers temps, les Palestiniens de Gaza pourront profiter d’allègements.