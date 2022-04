L’organisation sioniste mondiale a publié son rapport sur les actes antisémites dans le monde depuis le début de l’année 2022 et ils sont en augmentation par rapport à la même période l’année dernière.

395 actes antisémites ont été déplorés depuis le mois de janvier, soit 100 de plus qu’entre janvier et avril 2021.

161 se sont déroulés en Europe et 164 aux Etats-Unis. D’après un autre rapport, celui de la ligue anti-diffamation, on note aux Etats-Unis une augmentation historique de 34% des actes antisémites dont une augmentation de 61% du vandalisme contre des synagogues et des centres communautaires et les attaques physiques ont augmenté de 167%.

L’évolution ne se situe pas seulement dans la quantité mais dans les caractéristiques de ces actes. Les théories complotistes font rage auprès d’un nombre croissant de personnes ainsi que les discours de délégitimation d’Israël. On constate également une augmentation du nombre d’agressions physiques: 47 depuis le début 2022 contre 31 pour la même période en 2021.

Raheli Baratz Ricks, directrice de la lutte contre l’antisémitisme au sein de l’Organisation sioniste mondiale explique que ces chiffres sont amenés à évoluer puisque certains événements qui se sont déroulés entre janvier et aujourd’hui sont encore en cours d’investigation et d’autres ne sont pas révélés en temps réel.

»On peut chercher beaucoup de raisons à l’antisémitisme » a estimé Baratz Ricks, »mais si nous avons appris quelque chose il y a 80 ans, c’est qu’il n’est pas nécessaire d’avoir des raisons pour haïr en général et pour haïr les Juifs en particulier. Nous devons continuer à augmenter la prise de conscience face à l’antisémitisme, à éduquer les jeunes générations aux conséquences de ce phénomène et agir ensemble pour l’enrayer ».

Jonathan Greenblatt, le directeur de la ligue anti-diffamation, s’est alarmé des chiffres pour l’année 2021 et le début 2022, surtout aux Etats-Unis: »Beaucoup d’attaques violentes se sont déroulées au mois de mai 2021 lors de l’opération Gardien des murailles en Israël. Nous sommes habitués à relever une augmentation des attaques antisémites lorsque les tensions sont plus fortes au Proche-Orient. Mais cette fois, ce que les Juifs ont subi, ce sont des attaques que nous n’avions plus observées depuis au moins 40 ans, ce qui nous préoccupe beaucoup ».