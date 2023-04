A la veille de Yom Hashoah 2023, l’Université de Tel Aviv en coopération avec la Ligue Anti Diffamation (ADL) a publié son rapport annuel concernant la situation de l’antisémitisme dans le monde durant l’année 2022.

Il en ressort deux points principaux: le nombre d’actes antisémites a augmenté aux Etats-Unis et diminué dans certains pays d’Europe dont la France. En Europe, le plus grand nombre d’attaques antisémites a eu lieu à Londres.

L’ADL a enregistré 3 697 incidents antisémites aux États-Unis en 2022 contre 2 717 en 2021 – une année record. La police de New York a enregistré 261 crimes de haine contre les Juifs en 2022 contre 214 en 2021, la police de Los Angeles en a enregistré 86 en 2022 contre 79 en 2021 et la police de Chicago 38 en 2022 contre 8 en 2021.

Le rapport met aussi en exergue le fait que les principales victimes d’actes antisémites sont les Juifs orthodoxes d’une part parce qu’ils sont plus facilement identifiables et d’autre part parce qu’ils apparaissent comme des personnes ne sachant pas se battre et donc se défendre.

Le rapport examine des dizaines d’agressions signalées à New York (la ville qui a enregistré le plus d’agressions aux États-Unis), à Londres (qui a connu le plus grand nombre d’attaques en Europe) et dans plusieurs autres villes. L’étude comparative suggère que les attaques physiques contre les Juifs ont tendance à se produire dans un petit nombre de zones des grands centres urbains, généralement dans la rue ou dans les transports en commun plutôt qu’à proximité ou dans les synagogues ou les établissements juifs. La plupart des attaques ne semblent pas être préméditées.

Bien que les attaques examinées dans le rapport soient légalement définies comme des crimes de haine antisémites, les motivations des auteurs ne sont pas faciles à discerner et pourraient être motivées par un antisémitisme profondément ancré, la haine d’Israël, l’intimidation ou une combinaison des trois.

Les auteurs du rapport soulignent une tendance inquiétante à la « normalisation des conspirations folles » dans le discours public en Amérique. La diffusion de la propagande antisémite par les suprémacistes blancs aux États-Unis a presque triplé par rapport à 2021, atteignant un total de 852 incidents.

Une augmentation des incidents antisémites enregistrés par rapport à 2021 a également été constatée dans plusieurs autres pays occidentaux, dont la Belgique, la Hongrie, l’Italie et l’Australie. En Belgique, 17 attaques antisémites ont été enregistrées en 2022 contre seulement 3 en 2021 – le nombre le plus élevé depuis que sept attaques ont été enregistrées en 2016.

D’autre part, d’autres pays, dont l’Allemagne, l’Autriche, la France, le Royaume-Uni, le Canada et l’Argentine, ont enregistré une baisse du nombre d’incidents antisémites par rapport à 2021. En Allemagne, 2 649 « crimes politiques avec un arrière-plan antisémite » ont été constatés, moins que le record de 3 028 atteint en 2021, mais tout de même nettement supérieur aux chiffres de 2020 et 2019. En France, 436 incidents ont été recensés contre 589 en 2021, 339 en 2020 et 687 en 2019.

Deux des essais approfondis inclus dans le rapport traitent de la propagande antisémite extrême adoptée par les Houthis au Yémen et de deux petits partis antisémites qui ont remporté des sièges à la chambre haute du Parlement japonais. « En 2022, il a été démontré une fois de plus que l’antisémitisme ne nécessite aucune présence juive réelle ni rivalité directe avec Israël pour trouver des partisans », note le rapport.