La sous-commission des Affaires étrangères de la Knesset, dirigée par le député Zeev Elkin, s’est réunie ce mardi pour débattre des manifestations contre Israël et du regain d’antisémitisme dans les campus des universités américaines.

Selon des données recueillies par l’organisation ‘Mosaic, une augmentation de 700 % des incidents antisémites contre des étudiants juifs a été signalée depuis le début de la guerre à Gaza, ce qui correspond en chiffres à près de 1 000 actes antisémites.

Mais d’après les estimations, 80 % des cas n’auraient pas été dénoncés aux autorités par crainte d’être exposés.

Autre donnée inquiétante : selon un sondage de l’organisation Hillel, 37 % des étudiants juifs cacheraient leur judéité à cause de l’antisémitisme qui règne sur leur campus.

Un rapport du ministère de la Diaspora, qui centralise les informations sur les incidents et les manifestations antisémites importants dans le monde, a indiqué que la Ligue anti-diffamation (Anti-Defamation League) avait signalé 2 031 incidents antisémites à travers les États-Unis depuis le début de la guerre. On note parmi eux 40 cas d’agression physique, 337 incidents de vandalisme, 749 harcèlements et 905 manifestations comprenant des discours antisémites et des déclarations de soutien au terrorisme.