Le ministère de l’Alya et de l’Intégration et l’Agence Juive, en collaboration avec l’organisation Ofek Israeli, organisent cette semaine des salons en France pour répondre à la demande croissante d’alya observée depuis les massacres perpétrés par le Hamas le 7 octobre dernier et le déclenchement de la guerre Glaives de fer.

Le premier salon s’est tenu aujourd’hui à Paris, dimanche 17 décembre, et a attiré des centaines de personnes. Deux autres salons auront lieu à Lyon et à Marseille dans les prochains jours.

Sur place, les visiteurs bénéficient d’informations complètes sur divers sujets tels que les opportunités d’emploi et de formation professionnelle, les établissements d’enseignement supérieur et l’intégration des enfants dans le système éducatif en Israël.

Selon les données de l’Agence Juive et du ministère de l’Alya et de l’Intégration, depuis l’attaque surprise du Hamas et le déclenchement de la guerre Glaives de Fer, le nombre de dossiers d’alya déposés a augmenté approximativement de 430 %. Ces dossiers concernent 1200 personnes contre 220 personnes l’année dernière, sur cette même période.

Par ailleurs, environ 1 300 familles ont participé aux soirées d’information organisées par l’Agence juive dans toute la France.

La communauté juive de France est la troisième au monde (après Israël et les États-Unis) et compte environ 450000 personnes. Il s’agit d’une communauté traditionnaliste et sioniste, qui entretient des liens étroits avec l’État d’Israël notamment via des proches établis dans le pays.

L’intérêt croissant pour l’alya depuis le 7 octobre, découle non seulement de la montée de l’antisémitisme en France, mais surtout d’une volonté de concrétiser sa solidarité avec Israël.

Le ministre de l’Alya et de l’Intégration, Ofir Sofer, a déclaré : « J’ai été très heureux de rencontrer des futurs olim qui ont pris la décision d’immigrer en Israël immédiatement après le 7 octobre alors que le pays est en guerre. L’impact des images a été déterminant pour beaucoup. Leur principale motivation pour immigrer réside dans leurs sentiments de solidarité et d’identification avec Israël. Les communautés juives du monde, et en France en particulier, sont confrontées à une augmentation significative des actes antisémites. Nous nous tenons à leurs

côtés et nous contribuerons encore davantage à l’intégration des nouveaux olim. L’État d’Israël

demeure la patrie du peuple juif ».

Le président de l’Agence juive, Doron Almog a estimé : « En ces jours difficiles, les Juifs français continuent d’exprimer leur amour inconditionnel pour l’État d’Israël. Il est de notre droit et de notre devoir à tous d’accueillir les olim à bras ouverts et de les soutenir dans la concrétisation de leur rêve de s’établir en Israël. L’alya est la pierre angulaire de l’essor et de la restauration du pays ».