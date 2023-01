A compter du 1er février, les oeufs coûteront beaucoup cher. Après l’augmentation de 7% en juillet dernier, il faudra désormais payer encore 16% de plus.

Ainsi le plateau de 12 oeufs taille M coutera 12.89 shekels au lieu de 11.15 shekels, taille L 13.97 shekels au lieu de 12.05 shekels et taille XL 15.19 shekels au lieu de 13.10 shekels.

Le ministère de l’Agriculture a expliqué que cette augmentation était conséquente à l’accord signé en juin denier, entre les producteurs d’oeufs d’une part et le ministère de l’Agriculture et des Finances d’autre part.

»L’augmentation du prix des oeufs est liée à celle du prix des graines dans le monde et des mélanges alimentaires utilisés pour élever les poules pondeuses. Ces changements pèsent sur les producteurs et ils ont des difficultés à fournir des oeufs en quantité suffisante aux consommateurs. Si les prix ne sont pas actualisés, la production d’oeufs va diminuer et une pénurie pourrait arriver », justifie le ministère. Compte-tenu de l’augmentation des prix qui est mondiale, l’importation d’oeufs n’est pas rentable pour le consommateur.