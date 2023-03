Les prix à la consommation n’en finissent pas de monter. Au mois de février, l’indice des prix a augmenté de 0.5%, ce qui constitue une augmentation de 5.2% sur les 12 derniers mois.

Les produits qui ont le plus augmenté sont les fruits et légumes frais (+3.8%) puis la culture et les loisirs (+0.9%), l’alimentation en général (+0.8%), les transports (+0.5%), le logement (+0.4%). Les loyers ont augmenté de 4.4% pour les renouvellements de contrat et de 7.5% pour les nouveaux locataires.

Les prix de l’immobilier ont augmenté de 14.6% par rapport à la même période l’année dernière mais on note ces un ralentissement de cette hausse.

En revanche les prix de l’habillement et des télécommunications ont baissé respectivement de 3.3% et 0.4%.

Compte-tenu de ces chiffres, les économistes s’accordent à penser que la Banque d’Israël va procéder à une nouvelle augmentation du taux d’intérêt. C’est d’ailleurs ce qu’a laissé entendre Amir Yaron, le gouverneur de la Banque d’Israël, dans une interview donnée cette semaine sur CNN.